ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌‌లో నాకౌట్‌కు ముందు గుజరాత్‌ లయన్స్‌కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. భుజం నొప్పి కారణంగా గుజరాత్‌ లయన్స్‌ పేసర్‌ ఆండ్రూ టై మిగిలిన ఐపీఎల్‌కు మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A dislocated shoulder has ruled Gujarat Lions fast bowler Andrew Tye out of the remainder of IPL 2017. The 30-year-old fast bowler suffered the injury during a match against Mumbai Indians in Rajkot on Saturday, while diving to stop the ball near the boundary and had to be stretchered off the field.