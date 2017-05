తెలుగు నేలపై తొలి ఐపీఎల్ ఫైనల్: స్టేడియం లోపలికి వెళ్తే అంతే

పదేళ్ల ఐపీఎల్‌లో తొలిసారి తెలుగు గడ్డపై పైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఐపీఎల్ పదో సీజన్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌కి హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్‌లో ఉన్న రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

Those wanting to watch the final of the Indian Premier League (IPL) 2017) in Hyderabad on May 21 (Sunday), can still buy tickets with just 3 days left for the big day at Rajiv Gandhi International Stadium.