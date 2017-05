ఐపీఎల్ 10 ఫైనల్: నిఘా నీడలో ఉప్పల్ స్టేడియం, కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో భద్రత

మరికొన్ని గంటల్లో ఐపీఎల్ మహా సంగ్రామం ప్రారంభం కానుంది. ఆదివారం రాత్రి 8 గంటలకు హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగే ఐపీఎల్ తుది పోరుకు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో హైదరాబాద్ పోలీసులు భద్రత ఏర్పాటు చేశారు.

English summary

Tight Security Arrangements was put in place for the final of Indian Premier League (IPL) to be played at Rajiv Gandhi International Stadium in Uppal here tonight with as many as 1,800 personnel were deployed by the Telangana Police.