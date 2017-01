బీసీసీఐలో సంస్కరణల పర్వం మొదలైంది. జస్టిస్ లోధా కమిటీ సూచించిన సిఫారసులకు అనుగుణంగా జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీని కుదించే అవకాశముంది.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 13:30 [IST]

English summary

The national cricket selection panel is set to shrink in the wake of Supreme Court's order to implement the Lodha Committee reforms and both Gagan Khoda and Jatin Paranjpe will have to leave as they don't conform to the set norms.