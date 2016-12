జపాన్‌ ఆతిథ్యమిస్తున్న 2020 ఒలింపిక్స్‌‌లో నిర్వాహకులు పొదుపు మంత్రాన్ని పాటిస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే టోక్యో నగరం వేదికగా జరగనున్న 2020 ఒలింపిక్స్‌ బడ్జెట్‌ను స్వల్పంగా తగ్గించారు.

English summary

Tokyo Olympic organizers on Wednesday slapped a first official price tag of ¥1.6 to ¥1.8 trillion on the 2020 Games.