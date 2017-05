ఒత్తిడిలో కూడా: బెన్ స్టోక్స్ సెంచరీపై క్రికెటర్లు ఏమన్నారు?

గుజరాత్ లయన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అద్భుత సెంచరీతో చెలరేగిన పూణె ఆటగాడు బెన్ స్టోక్స్‌పై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. సోమవారం పూణె వేదికగా గుజరాత్ లయన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బెన్ స్టోక్స్

That's as good as a t20 hundred can get! Coming in at 5 in the 2nd over under pressure. Incredible @benstokes38 ! #wortheverycent 💰 #freak

English summary

Rising Pune Supergiant had a poor start. Both, opener Ajinkya Rahane and captain Steve Smith were back to the dugout in the very first over. Manoj Tiwary also followed them as RPS were left reeling at 10/3. It seemed that Pune had completely lost the plot and a comeback seemed unlikely.