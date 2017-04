రాజ్‌కోట్ లోని సౌరాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బ్యాట్స్‌మన్ క్రిస్ గేల్ ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు.

Congratulations to @henrygayle on completing 10 thousand t20 runs ! Legend 🤙🏻👊🏽 and making @IPL the most entertaining cricket tournament

Massive congratulations to @henrygayle on 10000 T20runs. What a player he has been! @RCBTweets

Well done to @henrygayle on 10000 t20 runs. Biggest hitter in the game by a long way. #respect

English summary

'Universe Boss' Chris Gayle scripted history at the SCA stadium in Rajkot as he became the first player to complete 10,000 runs in T20 cricket.