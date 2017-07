హైదరాబాద్: టీమిండియా తదుపరి కోచ్ ఎవరన్న సస్పెన్స్‌కు తెరపడింది. టీమిండియా ప్రధాన కోచ్‌ పదవి అందరూ ఊహించినట్లే రవిశాస్త్రిని వరించింది. మంగళవారం టీమిండియా ప్రధాన కోచ్‌గా రవిశాస్త్రిని నియమిస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే దీనిని బీసీసీఐ అధికారికంగా ధ్రువీకరించక లేదు.

సచిన్, లక్ష్మణ్, గంగూలీలతో కూడిన క్రికెట్ సలహా కమిటీ (సీఏసీ) రవిశాస్త్రి పేరును సూచించగా, అందుకు బీసీసీఐ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే సీఏసీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీతో చర్చించాకే బీసీసీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అనిల్ కుంబ్లే స్ధానంలో రవిశాస్త్రి కోచ్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నాడు.

2019 వరల్డ్ కప్ వరకు టీమిండియా ప్రధాన కోచ్‌గా రవిశాస్త్రి కొనసాగనున్నాడు. టీమిండియా కోచ్ రేసులో ఉన్న ఐదుగురిని రవిశాస్త్రి వెనక్కి నెట్టాడు. అంతేకాదు కోచ్ నియామకంలో టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ తన మాటను నెగ్గించుకున్నాడు. లంక పర్యటనతో రవిశాస్త్రి తన బాధ్యతల్ని చేపట్టే అవకాశం ఉంది.

1981-92 వరకు రవిశాస్త్రి టీమిండియాకు ప్రాతినిథ్యం వహించాడు. 2014-16 మధ్యకాలంలో రవిశాస్త్రి టీమిండియా డైరెక్టర్‌గా పనిచేశాడు. టీమిండియా డైరెక్టర్‌గా రవిశాస్త్రి పని చేసిన సమయంలో ఆస్ట్రేలియాలో తొలిసారి పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్‌ను ఖాతాలో వేసుకుంది. టీ20 సిరీస్‌ను 3-0తో గెలిచింది.

దీంతో పాటు టెస్టుల్లో నెంబర్ వన్ ర్యాంకుని కూడా సొంతం చేసుకుంది. 2015 వన్డే వరల్డ్ కప్, 2016 టీ20 వరల్డ్ కప్‌ల్లో సెమీ ఫైనల్ వరకు చేరుకుంది. టీమిండియా డైరెక్టర్‌గా సుమారు రెండేళ్ల పాటు ఆటగాళ్లతో కలిసి డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌ని పంచుకున్నాడు. కోచ్‌కి ముందు కామెంటేటర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు.

టీమిండియా ప్రధాన కోచ్‌గా రవిశాస్త్రి ఎంపిక అవడంపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఈ విధంగా స్పందించారు.

No Brainer when they wanted to appoint Ravi Shastri as head coach ,why did they interview others ! — Trojan_Horse (@SampathRedDevil) 11 July 2017

Team India Gets It's Manmohan Singh. Ravi Shastri Appointed As New Team India Head Coach.



Boys Played Well To Keep Legend Anil Kumble Out. pic.twitter.com/FXQGy9MFYo — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) 11 July 2017

Ravi Shastri named as Coach of Indian Team till 2019 WC.



Not only a great batsmen but Kohli can be brilliant politician too.#RaviShastri — Boring... (@graphicalcomic) 11 July 2017

Ravi Shastri new coach. Virat gets what he wants. BCCI and CAC dancing to the tunes of egoistic captain. Can happen only in India — Vinay S (@yesvinay) 11 July 2017

Breaking News : Ravi Shastri appointed as the coach of new coach of Team India.

No Surprise at all 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/R6jbfSVt4i — Karthick Viru (@Vijay_Rules_Da) 11 July 2017

So Duryodhan Kohli finally got back his Shakuni mama #Ravi Shastri. Now it's the end of Dhoni,Yuvraj and Indian cricket. — Salil Kamra (@salil_1407) 11 July 2017