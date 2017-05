ఒంటి చేత్తో సిక్స్‌ బాదిన యువ క్రికెటర్ (వీడియో)

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో పలువురు క్రికెటర్లు సత్తా చాటుతూ వెలుగులోకి వస్తున్నారు. తాజాగా కాన్పూర్ వేదికగా సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ లయన్స్ ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ ఒంటి చేత్తో సిక్స్ కొట్

English summary

The Gujarat Lions’ opener batsman Ishan Kishan hits one handed six in today’s game against Sunrisers Hyderabad. Kishan played a brilliant innings, but the team performed so poor after the first wicket.