ఐపీఎల్ ప‌దో సీజ‌న్‌లో అతి పెద్ద సిక్స‌ర్ రికార్డు బ‌ద్దలైంది. ఈ సీజన్‌లో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ధోనీ పేరిట ఉన్న ఈ రికార్డును రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ ఆటగాడు ట్రావిస్ హెడ్ అధిగ‌మించాడు.

English summary

In the match between Royal Challengers Bangalore and Kolkata Knight Riders, Travis Head smashed the biggest six of IPL 2017. Head took on KKR’s fastest bowler Umesh Yadav and smashed him for a couple of sixes. But there was one six that went miles up in the air and traveled a very long distance.