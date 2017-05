కళ్లు చెదిరే క్యాచ్ పట్టిన కోరీ ఆండర్సన్: దినేశ్ కార్తీక్‌ ఔట్ (వీడియో)

ఫిరోజ్ షా కోట్లా వేదికగా గురువారం ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ లయన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 208 పరుగులు చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

VIDEO: JAW DROPPING - @coreyanderson78 plucks it out of thin air https://t.co/FHNGB6rjlo @DelhiDaredevils #DDvGL

English summary

New Zealand all-rounder Corey Anderson took a one-handed catch to dismiss in-form batsman Dinesh Karthik in Pat Cummin's delivery in the match 42 of IPL 2017.