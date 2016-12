భారత బాక్సర్లలో వికాస్ కిషన్ టాపర్‌గా ఈ ఏడాదిని ముగించాడు. ఇటీవల అంతర్జాతీయ వేదికలపై అద్భుతంగా రాణిస్తున్న భారత బాక్సర్లు ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్‌లోనూ దూసుకెళుతున్నారు.

Former Asian Games gold-medallist Vikas Krishan was the highest-placed Indian among men at fourth, while World Championships silver-medallist Saweety Boora was the best among the women at second in the latest rankings of the International Boxing Association (AIBA).