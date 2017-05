కుంబ్లే, కోహ్లీ ప్రతిపాదన: ధోనికి ఆర్ధికంగా నష్టం తప్పదా?

టీమిండియా హెడ్ కోచ్ అనిల్ కుంబ్లే, కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీలు ఆటగాళ్లతో పాటు సపోర్టింగ్ స్టాఫ్‌ల కాంట్రాక్టు ఫీజులు పెంచాలని బీసీసీఐ పాలనా కమిటీ(సీఓఏ)కి నివేదిక సమర్పించిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Indian cricketers being awarded top-grade contracts on the basis of experience, form and reputation could be a thing of the past if Indian captain Virat Kohli and coach Anil Kumble have their way.