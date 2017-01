అనుష్క భుజంపై కోహ్లీ చెయ్యి: సోషల్ మీడియాలో వైరల్

క్రిస్టమస్, నూతన సంవత్సర వేడుకల కోసం ఉత్తరాఖండ్ వెళ్లిన కోహ్లీ, అనుష్క శర్మలు తమ హాలీడేని ముగించుకుని తిరిగి వ‌చ్చే స‌మ‌యంలో డెహ్రడూన్ విమానాశ్రయంలో కెమెరా కంటికి చిక్కారు.

Happy 2017 you guys ! 😘. Sorry about the no sound in the last tweet 😂 #HappyNewYear pic.twitter.com/40n6rsGojM

Happy Happy Happy New Year everybody. Kickstart your year with a good deed. God Bless All 😇😇 #PositiveStart pic.twitter.com/e737iInn69

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 11:59 [IST]

English summary

Indian Test team captain Virat Kohli and his girlfriend, Bollywood actress Anushka Sharma, were caught on camera at the Dehradun airport, on their way back from their Christmas and New Year holiday in the mountains of Uttarakhand.