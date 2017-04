ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు సారథి అయిన విరాట్‌ను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి టీవీ కామెంటేటర్ అర్చన విజయ బెంగళూరు జట్టు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న చోటుకు వెళ్లింది.

English summary

Virat Kohli is unarguably one of the biggest cricketers in the world and is peculiarly known for his excellent timing. This time around the RCB captain became a victim of a badly timed photo that shows him ogling at IPL host Archana Vijaya.