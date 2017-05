కోహ్లీ పిలుపు: నవ్వు తెప్పించిన క్రిస్ గేల్ పరుగు (వీడియో)

మైదానంలో వికెట్ల మధ్య అత్యంత వేగంగా పరిగెత్తే జోడీల్లో విరాట్ కోహ్లీ, మహేంద్ర సింగ్ ధోని జోడీ ఒకటి.

English summary

Virat Kohli and Chris Gayle almost ran into each other while going for a run.