బాలీవుడ్ నటి సాగరికతో టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు, ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్ కెప్టన్ జహీర్ ఖాన్ ఎంగేజ్‌మెంట్ మంగళవారం ఘనంగా జరిగింది.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 12:15 [IST]

Former India pacer and captain of the Delhi Daredevils franchise Zaheer Khan officially got engaged to Bollywood actress Sagarika Ghatge here on Tuesday (May 23).