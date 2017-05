హైదరాబాద్: టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ నుంచి వెస్టిండిస్ ఓపెనర్, రాయల్ ఛాలంజర్స్ బెంగళూరు ఆటగాడు క్రిస్ గేల్ అరుదైన బహుమతిని అందుకున్నాడు. క్రిస్ గేల్ ఫౌండేషన్ కోసం విరాట్ కోహ్లీ తన అత్యంత ఇష్టమైన బ్యాట్‌ను విరాళంగా ఇచ్చాడు. వేలానికి అందుబాటులో ఉన్న బ్యాట్‌ తన ఫేవరేట్‌ బ్యాట్లలో ఒకటని కోహ్లీ పేర్కొన్నాడు.

ఈ మేరకు క్రిస్ గేల్ ఫౌండేషన్‌కు చెందిన అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతాలో విరాట్ కోహ్లీ బ్యాట్‌కు సంబంధించిన వీడియోని ట్వీట్ చేసింది. చారిటీలో భాగంగా ఈ బ్యాట్‌ని వేలం వేసేందుకు విరాట్ కోహ్లీ ఇచ్చినట్లు అందులో పేర్కొంది. క్రికెట్‌లో యువతకు మెరుగైన శిక్షణ, అవకాశాలు అందించాలన్న లక్ష్యంతో 'క్రిస్‌గేల్‌ ఫౌండేషన్‌' పేరుతో గేల్‌ ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వహిస్తున్నాడు.

'ఈ బ్యాట్ నా పర్సనల్ ఫేవరేట్ బ్యాట్లలో ఒకటి. ఈ బ్యాట్‌తో ఆడటాన్ని ఎప్పుడూ ఇష్టపడతాను. బెస్ట్ విషెస్' అంటూ కోహ్లీ తన సంతకాన్ని చేశాడు. జూన్ 6 (మంగళవారం)న లండన్‌లో 'ద క్రిస్ గేల్ డిన్నర్' లో ఈ బ్యాట్‌ని వేలానికి తీసుకురానున్నారు. కోహ్లీ అందించిన బ్యాట్‌తో పాటు సీజీ పేరుతో 10000 అంకెగల రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జెర్సీని కూడా వేలానికి అందుబాటులో ఉంచారు.

Huge thanks to @imVkohli and his donation of one of his favourite bats! Attend the @henrygayle dinner and bid https://t.co/et3ghX8qpB pic.twitter.com/MiBvOS5EET