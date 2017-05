ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లలో విరాట్ కోహ్లీ ఒకడు. కోహ్లీ ఆటకు ఇండియా మొత్తం దాసోహం అయింది. తన ఆటతీరుతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్నాడు.

@JontyRhodes8 #IndiaRhodes Cuteness overload! Wonder what she's carrying in that little bag? 🤔 @pumacricket https://t.co/eidaDPhE4C

It would seem that @imVkohli has another fan- not that we blame India Rhodes @pumacricket @mipaltan pic.twitter.com/V7j3em2zSP

English summary

The little one who has been named India by the legendary South African fielder is seen in this tweet by her father touching a picture of Kohli.