టస్టు ర్యాంకులు: నెంబర్‌ వన్‌ ర్యాంకుని నిలబెట్టుకున్న భారత్

గురువారం ఐసీసీ విడుదల చేసిన ర్యాంకుల్లో 123 రేటింగ్ పాయింట్లతో టీమిండియా నెంబర్ వన్ స్ధానంలో నిలవగా 117 పాయింట్లతో దక్షిణాఫ్రికా రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

English summary

India have retained their number-one position on the ICC Test Team Rankings following the annual update in which series results from 2013-14 are no longer included and outcomes from the 2015-16 series are weighted at 50 per cent.