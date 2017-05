ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ: 'ధోని సలహాలు కోహ్లీ తీసుకుంటే మంచిది'

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో విరాట్ కోహ్లీ పేలవ ప్రదర్శన గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని భారత్‌కు తొలి వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ అన్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India's first World Cup-winning skipper Kapil Dev on Wednesday (May 17) said it all depends on current captain Virat Kohli how he uses the cricketing brains of his predecessor Mahendra Singh Dhoni when he leads India in the ICC Champions Trophy -- starting June 1 in England.