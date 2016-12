ఆస్ట్రేలియా లెజెండరీ బౌలర్ గ్లెన్‌ మెక్‌గ్రాత్ 2016 సంవత్సరానికి గాను తాను ప్రకటించిన టెస్టు జట్టుకు టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీని కెప్టెన్‌గా ఎంపిక చేశాడు.

English summary

Legendary Australia bowler Glenn McGrath has chosen his Test Team of the year 2016 and named India's Test skipper Virat Kohli as the captain.