ఐసీసీ ప్రకటించిన వన్డే జట్టుకు కెప్టెన్‌గా ఎంపికైన కోహ్లీ తాజాగా ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్‌ బోర్డు (సీఏ) ప్రకటించిన వన్డే జట్టుకు కూడా కెప్టెన్‌గా ఎంపికయ్యాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India's Test skipper and batting masterclass Virat Kohli has been named the captain of Cricket Australia's (CA) One-Day International (ODI) Team of the Year. Apart from Kohli, promising medium pacer Jasprit Bumrah is only the second Indian player in the list released on Tuesday (Dec 27).