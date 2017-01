కోహ్లీ కూడా ధోనిలా: కెప్టెన్సీపై గంగూలీ ఏమన్నాడో తెలుసా?

మూడు ఫార్మెట్లకు విరాట్ కోహ్లీని కెప్టెన్‌గా నియమించడం మంచి నిర్ణయమని టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్‌ గంగూలీ అన్నాడు.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 10:41 [IST]

English summary

Former India captain Sourav Ganguly on Friday said that Virat Kohli's elevation to captaincy across all formats will bring success to the team in equal measure.