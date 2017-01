బీసీసీఐ ఛీఫ్ సెలక్టర్ ఎమ్మెస్కే ప్రసాద్‌ నేతృత్వంలో శుక్రవారం జరిగే సమావేశంలో భారత వన్డే, టీ20 కెప్టెన్‌గా కోహ్లీని లాంఛనంగా ఎంపిక చేయనున్నారు.

At a time when India's cricket administration is set to be infused by a slew of fresh faces, the Indian cricket team too is set to launch itself into a new era, led by a dynamic captain, when the national selection committee meets on Friday to pick the team for the ODI and T20 series against England.