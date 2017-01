ఇంగ్లాండ్‌తో జరగనున్న మూడు వన్డేలు, టీ20ల సిరీస్‌‌లకు బీసీసీఐ బుధవారం 15 మంది సభ్యులతో కూడిన భారత జట్టుని ప్రకటించింది.

Friday, January 6, 2017, 19:48 [IST]

India's limited overs cricket will usher in a new era with the national selectors expected to name Virat Kohli as the captain when they pick the squad for three ODIs and three T20 Internationals against England in Mumbai on Friday.