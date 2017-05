కోహ్లీ! నీ మొహాన్ని అద్దంలో చూసుకో: గవాస్కర్ తీవ్ర వ్యాఖ్య

విరాట్ కోహ్లీ తన మొహాన్ని ఓసారి అద్దంలో చూసుకోవాలని భారత మాజీ ఆటగాడు సునీల్ గవాస్కర్ విమర్శించారు. గత కొన్ని మ్యాచ్‌ల్లో కోహ్లి ప్రదర్శనలపై గవాస్కర్‌ స్పందించారు.

English summary

Virat Kohli, Royal Challengers Bangalore captain, has been getting out to some poor shots in the Indian Premier League (IPL) 2017. Former India captain Sunil Gavaskar has slammed his shot selection in the last few matches.