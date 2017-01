ఎంతో కలచివేసింది: బెంగుళూరు ఘటనపై కోహ్లీ ఆగ్రహం

న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా బెంగుళూరులో ఓ యువతిపై ఇద్దరు యువకులు వేధింపులకు పాల్పడిన ఘటనపై టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ ట్విట్టర్ వేదికగా స్పందించాడు.

This country should be safe & equal for all. Women shouldn't be treated differently. Let's stand together & put an end to such pathetic acts pic.twitter.com/bD0vOV2I2P

Story first published: Friday, January 6, 2017, 15:10 [IST]

English summary

In the wake of shameful incident of molestation of women in Bengaluru on New Year's eve, India's Test captain Virat Kohli on Friday (Jan 6) condemned the act and slammed those who remained mute spectators.