ఆడికి ధన్యవాదాలు: కొత్త కారులో కెప్టెన్ కోహ్లీ షికారు

టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీకి స్పీడ్‌గా పోయే కార్లంటే ఎంతో ఇష్టం. ఇక జర్మనీ కార్ల తయారీ సంస్ధ ఆడి రూపొందించే కార్లు అంటే ఇంకా ఇష్టం. ఇప్పటికే కోహ్లీ వద్ద ఐదు ఆడి కార్లు ఉన్నాయి.

Thanks @AudiIN for upgrading my ride to this stylish beast. Love it 👌😎 #Quatro #AudiQ7 pic.twitter.com/x6yiJZoY6f

English summary

Team India skipper Virat Kohli's love for speed is not hidden from anyone. The Delhi cricketer has, on several occasions, expressed his love for sports cars and his desire to run these high speed vehicles on the road.