ఇంగ్లాండ్‌తో తిరిగి వన్డే సిరిస్ జనవరి 15న ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో టెస్టు సిరిస్ ముగిసిన తర్వాత లభించిన విరామాన్ని టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్‌ కోహ్లీ పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాడు.

English summary

After a gruelling phase of Test cricket which saw India emerge as the top Test team this year, the leader of the Indian side Virat Kohli and other members are on a much deserved break. The captain was on Saturday spotted with Bollywood actress Anushka Sharma at the Jolly Grant airport in Dehradun.