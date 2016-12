లైన్లన్నీ బిజీ: రూట్ బర్త్ డేకి సెహ్వాగ్ ట్రేడ్ మార్క్ ట్వీట్

హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన టీమిండియా డాషింగ్ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ ట్విట్టర్‌లో తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రముఖులు, సెలబ్రిటీలు, మాజీ క్రికెటర్లు, ప్రస్తుత క్రికెటర్ల పుట్టినరోజులకు తనదైన శైలిలో శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాడు.

శుక్రవారం (డిసెంబర్ 30) ఇంగ్లాండ్ స్టార్ క్రికెటర్ జో రూట్ పుట్టినరోజుని పురస్కరించుకుని తన ట్రేడ్ మార్క్ స్టైల్‌లో సెహ్వాగ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. శుక్రవారం జోరూట్ 26వ వసంతంలోకి ప్రవేశించాడు. అభిమానులు ముద్దుగా నవాబ్ ఆఫ్ నజఫ్‌గడ్‌గా పిలుచుకునే సెహ్వాగ్ జో రూట్‌కు విషెస్ తెలిపాడు.

ఈ ఏడాది జో రూట్ అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఇంగ్లాండ్ టాప్ క్రికెటర్‌గా కొనసాగుతున్న జో రూట్ పరుగుల ఆకలితో బిజీగా ఉన్నాడంటూ సెహ్వాగ్ తన ట్విట్టర్‌లో ట్వీట్ చేశాడు. 'హ్యాపీ బర్త్ డే జోరూట్. ఈ రూట్‌లో లైన్లన్నీ బిజీగా ఉన్నాయి. టాప్ ప్లేయర్, హంగ్రీ ప్లేయర్. అతని రూట్స్ తెలుసు' అంటూ సెహ్వాగ్ ట్వీట్ చేశాడు.

Happy Birthday Joe Root.

All lines in this Root are busy. Top player, hungry player .Knows his roots@root66 .