గురువారం (డిసెంబర్ 29) పాకిస్థాన్ మాజీ స్ఫిన్నర్ సక్లయిన్ ముస్తాక్ పుట్టినరోజుని పురస్కరించుకుని తన ట్రేడ్ మార్క్ స్టైల్‌లో సెహ్వాగ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు.

A very happy birthday dear @Saqlain_Mushtaq . Stay blessed and Thank you for the memories. Enjoying watching this in loop. pic.twitter.com/QOryy3L2TF

Former India opener Virender Sehwag on Thursday (December 29) wished former Pakistan legend Saqlain Mushtaq on his birthday. The Nawab of Najafgarh greeted Mushtaq but in his trademark unique style as Mushtaq turned 40 on Thursday (Dec 29).