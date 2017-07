ఇంగ్లాండ్ చేతిలో భారత్ ఓటమి: సెహ్వాగ్ Vs మోర్గాన్ ట్విట్టర్ వార్

హైదరాబాద్: టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, బ్రిటిష్ జర్నలిస్ట్ పీర్స్ మోర్గాన్‌ల మధ్య ట్విట్టర్ వార్ మళ్లీ మొదలైంది. రియో ఒలింపిక్స్‌లో భారత్‌కు స్వర్ణం అందించిన పీవీ సింధుపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించిన భారత అభిమానులను అప్పట్లో పీర్స్ మోర్గాన్‌ తప్పుబట్టిన సంగతి తెలిసిందే.

దీంతో క్రికెట్‌ కనిపెట్టిన మీరు(ఇంగ్లండ్‌ మెన్స్‌ జట్టు) ఇంత వరకు ఒక వరల్డ్‌కప్‌ సాధించకపోవడం సిగ్గు చేటు అని అప్పట్లో మన మాజీ డాషింగ్‌ ఓపెనర్‌ సెహ్వాగ్ స్ట్రాంగ్‌ సమాధానమిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా లార్డ్స్ వేదికగా ఆదివారం ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో భారత్ 9 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది.

ఈ ఓటమిపై పీర్స్ మోర్గాన్‌ తన ట్విట్టర్‌లో స్పందించాడు. దీనికి సెహ్వాగ్‌ కూడా గట్టిగానే స్పందించాడు. 'ఈ ఓటమిని కూడ మేం గర్విస్తున్నాము.. దీంతో మా జట్టు మరింత ధృడంగా తయారైందని' అని సెహ్వాగ్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. అయితే మోర్గాన్‌ పాత విషయాలను గుర్తు చేస్తూ మన ఛాలెంజ్‌ గుర్తుందా? అని మరో ట్వీట్‌ చేశాడు.

Me and all of India prouder even in this loss than you can ever be mate.We fought well &will only get better & stronger.

Enjoy for a change! https://t.co/Dv1gn2jpWn