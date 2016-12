మూడో స్ధానం: సెహ్వాగ్ ఏం ట్వీట్ పెడతాడో అని ఆసక్తి

తనదైన శైలిలో ట్వీట్లు చేస్తూ అభిమానుల్ని అలరిస్తున్న టీమిండియా మాజీ డాషింగ్ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ ట్విట్టర్‌లో తన ఫాలోవర్లను 80 లక్షలకు పెంచుకున్నాడు.

English summary

Team india Ex Opener Virender Sehwag third place in twitter followers.