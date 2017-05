హైదరాబాద్: టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌కు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ప్రతిష్టాత్మక మెర్లిబోన్ క్రికెట్ క్లబ్ (ఎంసీసీ) అతనికి జీవితకాల సభ్యత్వం అందజేస్తూ గురువారం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు ఎంసీసీ క్లబ్‌లో భారత్ నుంచి మాజీ క్రికెటర్లు సచిన్ టెండూల్కర్, రాహుల్ ద్రవిడ్, సౌరవ్ గంగూలీ, జహీర్ ఖాన్‌లు మాత్రమే ఈ సభ్యత్వాన్ని అందుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా లక్ష్మణ్‌ మాట్లాడాడు. 'ప్రతిష్టాత్మక, చరిత్రాత్మక క్రికెట్‌ క్లబ్‌లో సభ్యునిగా ఎంపికకావడం నిజంగా ప్రత్యేక గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. క్లబ్‌కు ఉన్న గొప్ప వారసత్వాన్ని నేను ఎప్పుడూ గౌరవిస్తాను. అద్భుతమైన సంస్కృతి కలిగిన క్లబ్‌లో భాగమవుతున్న నేను క్లబ్‌ ఖ్యాతిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తాను' అని లక్ష్మణ్ చెప్పాడు.

📺 Which one of these shots by new MCC Honorary Life Member @VVSLaxman281 is your favourite? 💪 #LoveLords pic.twitter.com/Vdsd54Pz6V