హైదరాబాద్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్ (హెచ్‌సీఏ)లో కొత్తగా క్రికెట్‌ సలహా కమిటీ ఏర్పాటైంది. ఏప్రిల్ 12న జరిగిన హెచ్‌సీఏ అపెక్స్‌ కౌన్సిల్‌లో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రికెట్‌ సలహా కమిటీలో టీమిండియా

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Hyderabad Cricket Association (HCA) has taken a very big step towards making the state association a more efficient administrative body. T Shesh Narayan, the Secretary of the HCA, officially announced that they have constituted an Advisory Committee to help the state association make key calls in the cricket administration in the state.