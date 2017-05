ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓపెనర్లు శిఖర్ ధావన్, డేవిడ్ వార్నర్‌ల జోడీ అరుదైన రికార్డుని నెలకొల్పింది.

Sunrisers Hyderabad openers Shikhar Dhawan and David Warner became T20 cricket's first duo to have scored 2,000 runs in partnership for any wicket, after going past the landmark against Kolkata Knight Riders on Sunday.