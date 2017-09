225/2: రెండో టెస్టులో ధీటుగా బదులిస్తున్న ఆస్ట్రేలియా

హైదరాబాద్: చిట్టగాంగ్ వేదికగా బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా ధీటుగా బదులిస్తోంది. తొలి టెస్టులో బంగ్లాదేశ్‌ చేతిలో ఓటమి పాలైన ఆస్ట్రేలియా రెండో టెస్టులో నిలకడగా ఆడుతోంది. రెండో రోజు మంగళవారం ఆట ముగిసే సమయానికి ఆసీస్‌ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 2 వికెట్ల నష్టానికి 225 పరుగులు చేసింది.

Australia have the best of Day 2 of the 2nd #BANvAUS Test, as they finish on 225/2, 80 runs behind.https://t.co/4ORBR3no7O pic.twitter.com/ugc4geIFlP