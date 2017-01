సెలక్టర్ల ఒత్తిడి మేరకే ధోని తప్పుకున్నాడా?: ఎమ్మెస్కే స్పందన

రానున్న వరల్డ్ కప్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త కెప్టెన్‌ని ఎంపిక చేసేందుకు వీలుగా ధోని తనకు తానుగా వైదొలగాడని మాజీ క్రికెటర్లు ధోని నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Mahendra Singh Dhoni surprised millions after he decided to step down from Indian cricket team’s ODI and T20 captaincy last week. Dhoni, who had led India to three ICC trophy triumphs – ICC World Twenty20 in 2007, ICC World Cup 2011 and ICC Champions Trophy in 2013, captained India in 199 ODIs and 72 T20s.