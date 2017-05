ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో క్వాలిఫయిర్-1లో ముంబై ఇండియన్స్‌పై ఘన విజయం సాధించి రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ ఫైనల్స్‌‌లోకి అడుగు పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 16:12 [IST]

English summary

Washington Sundar stars in Rising Pune Supergiant 20-runs victory over Mumbai Indians in the first Qualifier of IPL 2017 on Tuesday. He took 3 crucial wickets and was adjudged as Player of the match.