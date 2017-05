ఈ మ్యాచ్‌‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన కోల్‌‌కతా ఇన్నింగ్స్‌‌లో ఓ షాకింగ్‌ ఘటన జరిగింది. బౌండరీ వద్ద పూణె కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్, ఆల్ రౌండర్ బెన్‌ స్టోక్స్‌ ఢీకొన్నారు. దీంతో కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్ కాసేప

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Rising Pune Supergiant (RPS) captain Steve Smith survived a horrific collision with Ben Stokes during their IPL match against Kolkata Knight Riders (KKR) at Eden Gardens.