బ్రాబోర్న్ స్టేడియంలో భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న తొలి వార్మప్ మ్యాచ్‌లో ధోని బ్యాటింగ్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్న సమయం రానే వచ్చింది.

A fan has just rushed onto the pitch to touch Dhoni's feet. He evaded security but then obeyed the umpire's request to keep off the wicket pic.twitter.com/fwARDwK15u

English summary

They had arrived into the Brabourne Stadium to watch their hero Mahendra Singh Dhoni and the wait ended when he finally walked out to bat. And the crowd went berserk with chants of "Dhoni, Dhoni, Dhoni".