తాను వేసిన బంతి తనకే షాకిచ్చింది: కళ్లు తిరిగి కిందపడ్డాడు

హైదరాబాద్: బంతి తగిలి ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ ఫిలిప్ హ్యూస్ మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రపంచ క్రికెట్‌ను ఈ ఘటన ఎంతగానో నివ్వెర పరచింది. అయితే తాజాగా ఇంచు మించు అలాంటి సంఘటనే ఇంగ్లాండ్‌లో చోటు చేసుకుంది.

ఎడ్జిబాస్టన్ వేదికగా నాటింగమ్‌షైర్‌, బర్మింగ్‌హోం జట్ల మధ్య శనివారం టీ20 మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో నాటింగమ్‌షైర్‌ బౌలర్‌ ల్యూక్‌ ఫ్లేచర్‌ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. 28 ఏళ్ల ఫ్లేచర్‌ బౌలింగ్‌లో బర్మింగ్‌హోమ్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ సామ్‌ హెయిన్స్‌ స్ట్రయిట్ డ్రైవ్‌ కొట్టాడు.

ఆ బంతి నేరుగా వచ్చి ఫ్లేచర్‌ తలను బలంగా తాకింది. దీంతో వెంటనే అక్కడికక్కడే మైదానంలో కుప్పకూలిపోయాడు. ఈ సంఘటనను చూసిన సహచర క్రికెటర్లు ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. వెంటనే ఫిజియో వచ్చి ప్లేచర్‌కు ప్రథమ చికిత్స అందించాడు.

అనంతరం అతడిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో మ్యాచ్‌ 30 నిమిషాల పాటు నిలిచిపోయింది. దీంతో ప్లేచర్‌కు ఏమైందోనని అభిమానులు కాస్తంత కంగారు పడ్డారు. అయితే అతని పరిస్థితి నిలకడగా ఉందంటూ ఇంగ్లాండ్‌ ఆటగాడు జేక్‌ బాల్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.

Horrible injury to @fletcherluke but looks like he's doing well off to hospital #legend pic.twitter.com/dXsdYsGSqW

ఇక ఫ్లేచర్‌ తనకు మద్దతుగా మెసెజ్‌ చేసిన వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో బర్మింగ్‌హోమ్‌ జట్టు 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.

Thanks again for all the kind messages!! Hope the ball is recovering aswell as me 😂😂👍👍