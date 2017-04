జాంటీ ఏంటిది: పాపని గాల్లోకి ఎగరేసి ఫీల్డింగ్ (వీడియో)

ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ఫీల్డర్ అంటే ఠక్కువ గుర్తుకువచ్చే పేరు జాంటీ రోడ్స్. మైదానంలో పాదరసంలా కదులుతూ బ్యాట్స్‌మెన్లకి ముచ్చెమటలు పట్టించాడు.

English summary

Jonty Rhodes is the greatest fielder ever. Period. Normally, players do their fielding drills with their team support staff along with other players. But Mumbai Indians fielding coach Rhodes, who has given many memorable moments during his playing days with his brilliant fielding skills, seems to have devised a new method of practice.