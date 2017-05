ఐపీఎల్: పాండ్యా షూ లేస్ కట్టి అందరి మనసులు గెలిచిన ఆప్ఘన్ స్పిన్నర్

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో క్రికెటర్లు ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్లకి మైదానంలో చిరు సాయం చేస్తూ క్రీడాస్ఫూర్తిని చాటుకుంటున్నారు. గుజరాత్ బౌలర్ థంపీ షూ జారిపోతే..

English summary

Defending champions Sunrisers Hyderabad have definitely emerged out as of the best teams in the Indian Premier League (IPL). Instead of filling the squad with world class players, the management prefers utility players in the team who can give their hundred percent when required.