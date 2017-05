పదేళ్ల ఐపీఎల్: ధోని అలా అవుటవడం ఇదే తొలిసారి (వీడియో)

ఫిరోజ్ షా కోట్లా వేదికగా ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్రసింగ్ ధోని అనూహ్యంగా రనౌట్ అయి అభిమానుల్ని ఆశ్చర్యపరిచాడు.

English summary

MS Dhoni is known for being one of the fittest players around, marked by his incredible running between the wickets. However, that’s exactly what made his run out last night so uncharacteristic. Not only was Dhoni slow off the mark, he also wasn’t anticipating the throw at his end.