ఐపీఎల్: జడేజా చేతికి బంతి వెళ్తే పరుగు వద్దు (వీడియో)

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో రవీంద్ర జడేజా తన అద్భుత ఫీల్డింగ్‌తో ప్రత్యర్ధి బ్యాట్స్‌మెన్లను హడలెత్తిస్తున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 19:00 [IST]

English summary

In Wednesday’s match, Delhi Daredevils were three wickets down and needed 104 off 61 to beat Gujarat Lions when Jadeja gave them a jolt. The Gujarat Lions all-rounder effected two run outs in a gap of 11 balls and reduced DD to 104/5.