చివరి ఓవర్ స్ట్రాటజీ: సలహా కోసం ధోని వద్దకు స్మిత్ (వీడియో)

భారత్ క్రికెట్‌తో పాటు ప్రపంచ క్రికెట్‌లో తనదైన ముద్రను వేసిన మహేంద్ర సింగ్ ధోని సిగ్నేచర్‌ను ఎవరూ చెరిపేయలేరు. ఈ విషయం తెలియక రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ ప్రాంఛైజీ యజమానులకు తెలియక కెప్టెన్సీ

English summary

Smith had clarified ahead of the start of IPL 2017 that he is not keen on taking too many opinions from other experienced players in the team, but in the match against Mumbai on Monday, the Aussie was spotted discussing strategy for the final over with MS Dhoni and Ajinkya Rahane.