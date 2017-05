ధోని వద్దన్నాడు: వెంటనే నిర్ణయం మార్చుకున్న స్మిత్ (వీడియో)

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం ముంబైతో జరిగిన క్వాలిఫెయర్-1 మ్యాచ్‌లో రైజింగ్ పుణె సూపర్‌జెయింట్ ఘనవిజయం సాధించి ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లింది.

English summary

When Rising Pune Supergiant (RPS) replaced MS Dhoni as the skipper of the team with Steve Smith ahead of the tenth edition of the Indian Premier League (IPL), many believed the move would backfire as Dhoni had always played in the IPL as a captain.