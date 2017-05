ఢిల్లీతో మ్యాచ్: యువరాజ్ 11 ఫోర్లు బాదాడిలా! (వీడియో)

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సీనియర్ ఆటగాడు యువరాజ్ సింగ్ మెరుపులు మెరిపించాడు.

English summary

Delhi Daredevils managed to choke Sunrisers Hyderabad in the middle overs but Yuvraj Singh's fireworks late in the innings led the defending champions to a challenging 185/3 in the IPL match on Tuesday.